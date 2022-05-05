Арестович не верит в скорую экстрадицию Шария: "Может затянуться на годы"

Советник Владимира Зеленского Алексей Арестович объяснил, что вывести из Испании блогера Анатолия Шария, которого обвиняют в госизмене, оказалось не так просто.

Арестович назвал процедуру экстрадиция Шария сложной историей, которая может длиться годами.

Он привёл в пример историю олигарха Дмитрия Фирташа.

"Например Фирташа экстрадируют уже 8 лет, причем американцы…Теперь всё зависит от двусторонних процедур. Но лиха беда начало", — отметил советник президента Украины.

Сам Шарий с юмором отнёсся к попыткам его арестовать.

"Я не хочу рассказывать, что на самом деле было. Но поверьте — в свое время будет смешнее", — объяснил блогер, который заверил, что на Украину не собирается.

Ранее в офис Зеленского пригрозили сыну Шария.