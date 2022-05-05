Эксперт Матвеев: слив данных "Гемотеста" вызовет волну мошенничества

После слива личных данных клиентов лаборатории "Гемотест" вполне ожидаемо, что попыток мошенничества станет в разы больше, заявил руководитель компании "Системы информационной безопасности" Василий Матвеев.

Эксперт рассказал newkhakasiya.online, как следует действовать, если вам поступил подозрительный звонок.

"Скорей всего сейчас участятся звонки от микрофинансовых организации по вашим паспортным данным, которые будут навязывать вам свои услуги", — предупредил он.

Однако не стоит всё сказанное сразу принимать за чистую монету, информацию необходимо проверять, не нужно поддаваться панике, важно оставаться внимательным, добавил Матвеев.

"Если вам звонят с банка и представляются сотрудниками, то не поленитесь перевернуть вашу карту и позвонить по контактному номеру, указанному на ней. И уже в течение нескольких минут вы будете знать точно, мошенник ли вам звонит или банковский специалист", — посоветовал он.

Ранее стало известно, что группировка Anonymous атаковала сайты крупнейших российских агентств. Среди них оказались ТАСС, "Известия", Forbes, "Мел" и другие СМИ. На их страницах можно было увидеть призывы прекратить военную спецоперацию России на Украине.