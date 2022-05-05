Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин объяснил, ждать ли в России мобилизации.
Спикер Госдумы категорически отверг предположение о том, что в стране в скором времени будет объявлена всеобщая мобилизация.
"Нет, нет, нет. Я вам и в эфире, и без эфира это скажу", — сказал Володин радиостанции "Комсомольская правда".
Полковник, герой РФ Владимир Богодухов и военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин рассказали о трёх признаках, которые свидетельствуют о том, что в стране планируется провести кампанию по мобилизации населения для участия в военных действиях.
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Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.