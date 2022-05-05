Володин заверил, что мобилизации в России не будет

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин объяснил, ждать ли в России мобилизации.

Спикер Госдумы категорически отверг предположение о том, что в стране в скором времени будет объявлена всеобщая мобилизация.

"Нет, нет, нет. Я вам и в эфире, и без эфира это скажу", — сказал Володин радиостанции "Комсомольская правда".

Полковник, герой РФ Владимир Богодухов и военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин рассказали о трёх признаках, которые свидетельствуют о том, что в стране планируется провести кампанию по мобилизации населения для участия в военных действиях.