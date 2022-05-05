На параде 9 мая оренбуржцам придётся надеть маски

Жителям Оренбурга и Орска придётся надеть маски на параде 9 мая. Эпидемиологическая ситуация в этих городах остаётся напряжённой, именно поэтому региональный Роспотребнадзор принял такое решение.

Местные власти надеются, что усиление мер профилактики распространения коронавируса позволит избежать вспышки заболеваемости после майских праздников.

"Планируется измерение температуры бесконтактным термометром для выявления и изоляции лиц с повышенной температурой или признаками респираторных заболеваний", — передаёт 56orb.ru сообщение правительства региона.

Кроме того, сразу после участия в официальной программе праздника за каждым из ветеранов будет на неделю установлено медицинское наблюдение.

Ранее стало известно, что День Победы отметят на Украине 9 мая. Такое заявление сделал спикер Минобороны Александр Мотузяник. Представитель оборонного ведомства признал, что День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, безусловно, государственный праздник. Мотузяник подтвердил, что его отпразднуют на Украине, однако с учётом тех условий, которые есть сейчас в стране.