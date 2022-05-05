Более 300 тыс. рублей получают бойцы из Чечни за участие в операции на Украине

Добровольцы, отправляющиеся из Чечни в зону конфликта на Украине, получают по 300 тыс. рублей, а также по 53 доллара за каждый день участия в спецоперации. Об этом сообщил один из бойцов добровольческого отряда.

"В день отправки бойцам перечисляется либо отдаётся на руки сумма в размере 300 тыс. рублей. Также им перечисляется на счёт каждые сутки 53 доллара от Минобороны РФ", — приводятся его слова в видеоролике, опубликованном главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

По словам бойца, каждую неделю из северокавказской республики в зону спецоперации отправляется около 200 человек. Перед отправкой все они проходят обучение на базе Российского университета спецназа.