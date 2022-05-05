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Автор Камиль Джабраилов

Песков сравнил боевиков с "Азовстали" и террористов в Сирии

Общество

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил требования украинских боевиков с завода "Азовсталь" в Мариуполе по обмену мирных жителей на продукты и лекарства с действиями террористов в Сирии. Неонацисты ведут себя так же, как ближневосточные и другие боевики, считает он.

"Они очень сильно похожи на аналогичные требования, которые озвучивались ранее террористами в Сирии и в других местах", — заметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что главе государства Владимиру Путину известно о требованиях националистов. Он уточнил, что не может комментировать дальнейшие действия по освобождению "Азовстали".

Ранее стало известно, что засевшие на заводе украинские боевики предложили обменять мирных граждан на продукты питания и лекарства.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Наталия Красовская
террористы дмитрий песков
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