Анатолий Чубайс прибыл в аэропорт Израиля и отказался проходить ПЦР-тест

Экс-главу Роснано Анатолия Чубайса заметили в аэропорту Тель-Авива.

Анатолий Чубайс прибыл в Израиль с супругой.

Как сообщает Ксения Собчак, ссылаясь на слова очевидцев, бывший спецпредставитель президента РФ прилетел ночным рейсом из Италии. В аэропорту Чубайс отказался проходить ПЦР-тест.

После пересечения границы российский политический деятель в сопровождении охраны покинул аэропорт. Вместе с ним в Израиль прибыла его жена Авдотья Смирнова.

Ранее Чубайса, покинувшего Россию после начала спецоперации на Украине, видели в Турции.

Бывший глава "Роснано" и спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс не явился на заседание суда в Москве, где должны были рассмотреть дело о краже у него 70 млн рублей.