Экс-главу Роснано Анатолия Чубайса заметили в аэропорту Тель-Авива.
Анатолий Чубайс прибыл в Израиль с супругой.
Как сообщает Ксения Собчак, ссылаясь на слова очевидцев, бывший спецпредставитель президента РФ прилетел ночным рейсом из Италии. В аэропорту Чубайс отказался проходить ПЦР-тест.
После пересечения границы российский политический деятель в сопровождении охраны покинул аэропорт. Вместе с ним в Израиль прибыла его жена Авдотья Смирнова.
Ранее Чубайса, покинувшего Россию после начала спецоперации на Украине, видели в Турции.
Бывший глава "Роснано" и спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс не явился на заседание суда в Москве, где должны были рассмотреть дело о краже у него 70 млн рублей.
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