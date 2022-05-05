Украинцы жалуются на немецкие лагеря для беженцев: вонь, грязь и антисанитария

Уехавшие в Европу украинцы начали жаловаться в соцсетях на лагеря временного пребывания в Германии. По их словам, там находиться не только дискомфортно, но и опасно.

Как рассказала украинская беженка, попавшие в лагерь временного пребывания мечтают только об одном: "скорее бежать оттуда". Трое суток она провела в лагере под городом Карлсруе, откуда сбежала до начала регистрации.

"Грязища такая везде, что у нас в Харькове на вокзале в туалете чище", — пожаловалась девушка.

Туалет и душевая в предоставленном беженцам помещении не запираются, нет раздельных туалетов для мужчин и женщин. В самом лагере процветает воровство, так как комнаты тоже не имеют замков на дверях.

Другой украинец рассказал, что за чистотой в лагерях никто не следит.

"Всех согнали в помещение по типу вокзала. Все было завалено мусором, вонь, грязь и антисанитария", — сообщил мужчина.

Также украинские беженцы недовольны огромными очередями, в которых надо ожидать получения разрешения на временное пребывание в стране.