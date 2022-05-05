Уехавшие в Европу украинцы начали жаловаться в соцсетях на лагеря временного пребывания в Германии. По их словам, там находиться не только дискомфортно, но и опасно.
Как рассказала украинская беженка, попавшие в лагерь временного пребывания мечтают только об одном: "скорее бежать оттуда". Трое суток она провела в лагере под городом Карлсруе, откуда сбежала до начала регистрации.
"Грязища такая везде, что у нас в Харькове на вокзале в туалете чище", — пожаловалась девушка.
Туалет и душевая в предоставленном беженцам помещении не запираются, нет раздельных туалетов для мужчин и женщин. В самом лагере процветает воровство, так как комнаты тоже не имеют замков на дверях.
Другой украинец рассказал, что за чистотой в лагерях никто не следит.
"Всех согнали в помещение по типу вокзала. Все было завалено мусором, вонь, грязь и антисанитария", — сообщил мужчина.
Также украинские беженцы недовольны огромными очередями, в которых надо ожидать получения разрешения на временное пребывание в стране.
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