В Подмосковье дорога к школе за 79 млн рублей "сошла" вместе со снегом

Жители города Можайска в Подмосковье недоумевают, как отправлять детей по недавно построенной дороге, которая разваливается на куски. По их словам, это единственное асфальтированное плотно, которое ведёт до новой школы.

Согласно информации СМИ, дорогу торжественно открыли в 2021 году и потратили на неё более 79 миллионов рублей. Однако, вместе со снегом этой весной "сошёл" и асфальт.

"Были обнаружены проседания, сколы и повреждения бордюров, просадки асфальта и трещины на тротуарах. Комиссия обнаружила также кучи строительного мусора и поставленные "тяп-ляп" столбы освещения", — пишут "Вести Подмосковья".

После обращения к подрядчику и "безмолвия", власти обратились в полицию. И тут снова "загвоздка", пока идёт разбирательство, починить единственную асфальтированную дорогу к школе тоже не могут.

"Помнится, совсем недавно в город приезжал губернатор и ему с почестями показывали новую школу, которая примет можайских детей уже в сентябре", — возмутилась местная жительница в соцсетях. — Дорога с пробоинами, покосившаяся остановка, завалившиеся фонари… Как же это все лепили, если в школу ещё никто не ходит, а всё уже развалилось?"