Дерматолог Васильева посоветовала спать на спине и не мыть часто лицо

Преждевременное старение кожи вызывают сухой воздух, пребывание на солнце, а также частое мытьё лица и неправильное положение тела во время сна. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала дерматолог Елена Васильева.

По её словам, спать нужно на спине, иначе кожа на лице подвергается механическим сжатиям, что ведёт к появлению морщин.

"Эти морщины пропадут в течение дня, но станут постоянными, если зажимать кожу во сне регулярно. Если думать о красоте лица, то идеальное положение для сна — на спине", — отметила Васильева.

Специалист добавила, что также негативно на состоянии кожи отражается частое и продолжительное пребывание под солнцем, сухой воздух и даже частое мытьё лица. С этими негативными факторами, по словам дерматолога, можно справиться при помощи очков с УФ-фильтром, комнатным увлажнителем воздуха, а также отказом от скрабов, пилингов и спиртовых лосьонов, которые сушат кожу и травмируют покровы.

"Умываться достаточно два раза в день — утром и вечером. Если делать это часто, будет разрушаться естественный защитный барьер эпидермиса", — посоветовала Васильева.