Деревья в подмосковных лесах портят морозы, пожары и вредные насекомые. Почти треть всех деревьев оказалась повреждена, сообщает издание "Вести Подмосковья".
Во время первого цикла государственной инвентаризации лесов выяснилось, что причиной 80% повреждений стали механические воздействия. Кроме того, влияние оказывают пожары, промышленные выбросы и рекреационная нагрузка.
От пожаров наряду со множеством других факторов зависит динамика лесного фонда и его экологический потенциал. Лес, который не сгорел дотла, способен полностью восстановиться самостоятельно.
Чаще всего виновником возгораний в лесу становится человек, объяснил директор "Мослеспроекта" Алексей Григорьев.
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