Почти треть всех деревьев оказалась повреждена в лесах Подмосковья

Деревья в подмосковных лесах портят морозы, пожары и вредные насекомые. Почти треть всех деревьев оказалась повреждена, сообщает издание "Вести Подмосковья".

Во время первого цикла государственной инвентаризации лесов выяснилось, что причиной 80% повреждений стали механические воздействия. Кроме того, влияние оказывают пожары, промышленные выбросы и рекреационная нагрузка.

От пожаров наряду со множеством других факторов зависит динамика лесного фонда и его экологический потенциал. Лес, который не сгорел дотла, способен полностью восстановиться самостоятельно.

Чаще всего виновником возгораний в лесу становится человек, объяснил директор "Мослеспроекта" Алексей Григорьев.