В Крыму рассказали, что транспортной блокады со стороны Украины больше нет

Со стороны Украины больше нет транспортной блокады Крыма, с освобождёнными регионами идёт восстановление пассажирского и грузового сообщения. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Он заметил в беседе с РИА Новости, что устроенная украинскими националистами восемь лет назад транспортная блокада полуострова, ушла в прошлое. А сейчас начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения. Так как есть запрос людей на перемещение, то налаживаются и связи.

По словам Крючкова, железнодорожные ветки, соединяющие Крым с Херсонской областью, также восстановлены, и в перспективе по ним планируется пустить пассажирские поезда.

Советник добавил, что городской и междугородний общественный транспорт уже заработал полноценно в самих освобожденных регионах, что является показателем налаживания мирной жизни.