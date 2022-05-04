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Автор Валентина Севрюгина

Энтомолог Хряпин заявил, что масло эвкалипта лимонного отпугнёт клещей

Общество

Биолог-энтомолог Роман Хряпин назвал методы борьбы с клещами. В разговоре с изданием Москва 24 специалист отметил, что масло эвкалипта лимонного неплохо отпугивает этих паразитов.

При этом энтомолог полагает, что это масло способно не просто отпугнуть клещей, но и убить их. Он отметил, что именно на основе масла эвкалипта лимонного делают специальные антипаразитарные средства, однако Хряпин уверен, что эффективное средство можно сделать самим. 
 
По его словам, раствор лучше делать на основе этилового спирта, так как от эфирного масла могут остаться жирные пятна на одежде. Энтомолог пояснил, что к этому раствору надо добавить концентрацию масла.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков сказал, что владельцы собак, которые не обращают внимания на укус клеща, делают большую ошибку. 

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Наталия Красовская
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