Актёр Смольянинов рассказал о парфюме Путина: "Спецпарфюмерные войска работали"

Звезда фильма "9 рота" Артур Смольянинов рассказал о своём впечатлении от встречи с Владимиром Путиным. Он считает, что парфюм президента РФ вызывает "инстинктивное подобострастие".

Артур Смольянинов вспомнил, как Владимир Путин посетил премьеру фильма "9 рота". Актёру тогда удалось целый час побеседовать с главой государства.

"Первое впечатление это запах, который от него исходил. Это какие-то спецпарфюмерные войска работали. У меня это вызвало, уж на что я был независимый и самодостаточный, чувство какого-то инстинктивного подобострастия. Я никогда в жизни не ощущал такого запаха, не нюхал больше никогда. Мне кажется, что тут не бывает мелочей. Это же всё спецоперация", — высказался артист в интервью журналистке Катерины Гордеевой.

Смольянинов признал, что Владимир Путин — человек обаятельный, харизматичный и виртуозно владеющий приемами манипуляции.

Ранее французский актёр Ален Делон рассказал, какое впечатление произвёл на него Путин при встрече.