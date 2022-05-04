В Москве появятся автозаки повышенной комфортности: с туалетами и кондицинерами

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала об автозаках повышенной комфортности с туалетами и кондиционерами.

Модернизированные столичные автозаки будут снабжены современными удобствами. Об этом в своей речи в Мосгордуме сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"Были заключены решения, которые сегодня будут реализовываться. Надеюсь, что в 2022 году я об этом скажу: будет выпускаться новый автозак с кондиционером, туалетом, со всеми условиями доставки людей", — рассказала омбудсмен.

Новость впечатлила Ксению Собчак. Она назвала нововведение "сказками венского леса".

"Ну не знаю, всё такое сочное в этой замечательной новости, не знаю с какого бока подступиться. "Комфортные условия доставки людей", ну надо же", — удивилась журналистка.

Она сообщила и о других подвижках в этом направлении, например о том, что в российских СИЗО литература будет представляться в электронном виде, а в изоляторах будут выдавать набор для новорожденного.

Ранее в Нижнем Тагиле для воспитанников детского сада №135 решили организовать экскурсию в автозак.