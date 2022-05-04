Писатель Шахназаров: Киркоров прощупал почву для возвращения уехавших "звёзд"

Писатель и публицист Михаил Шахназаров считает, что певец Филипп Киркоров своим недавним резонансным выступлением по поводу уехавших за границу деятелей шоу-бизнеса пытался прощупать почву для их возвращения.

Ранее Киркоров раскритиковал Маргартиру Симоньян после её резких высказываний о Максиме Галкине. По мнению певца, вместо того, чтобы создавать условиях для возвращения уехавших знаменитостей, россияне усложняют жизнь и себе, и артистам. Филипп Киркоров призвал к сплочённости в сложные времена и призвал "не отрезать куски от общества".

Михаил Шахназаров счёл, что своим выступлением певец выполнил заказ уехавших из страны знаменитостей и их лобби. Таким образом, полагает писатель, они решили проверить, как российское отреагирует на их возможное возвращение. Но, по мнению Шахназарова, результатом этой попытки стала дискредитация самого Филиппа Киркорова.

"Обратные потоки? Филипп, я вам объясню, что произошло. Я знаю, что вы это всё читали и по своей воле в том числе, но это был заказ. Хотели маркер такой вбросить, как народ отреагирует на возврат всех этих манерных, которые будут и дальше продвигать западную повестку, которые не отдадут свой кусок сцены. И бросили вас, Филипп. Так вот, маркер показал, что *** (всё плохо). Не будет возврата. А вас просто кинули под невидимые танки. Решили посмотреть, как он после этого, отмоется, или нет. Думаю, Филипп, что вряд ли", — цитирует Шахназарова издание "Экономика сегодня".

На фоне резонансного заявления Киркорова и реакции на него появились слухи, что певец якобы собирается покинуть Россию. Однако его представитель Екатерина Успенская эти слухи опровергла.

"Готовимся к юбилейному туру по России, который стартует уже в июне. Все остальное провокация и сплетни", — сказала она.