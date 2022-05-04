Памятник бабушке с красным флагом простоял в Белгороде всего полчаса

Фигура старушки, вышедшей встречать военных с красным флагом, очень недолго простояла в центре Белгорода. Через полчаса памятник демонтировали.

Решение убрать памятник, установленный у кинотеатра Победа, приняло руководство города Белгорода, так как население стало предпринимать попытки "вскарабкаться на скульптуру".

Сейчас решается вопрос о поиске более подходящего места для нового памятника.

"Убрали просто подобру-поздорову. Нам пришлось искать другое место для её размещения. Место подбирается ещё пока", — цитирует слова мэра города Антона Иванова издание "Подъём".

Иванов объяснил, что в правоохранительные органы по поводу нападений на памятник обращаться не стали.

Ранее стало известно, что в Мариуполе увековечат образ старушки, которая вышла к украинским солдатам, размахивая красным флагом.