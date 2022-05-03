Политолог Данилов: фейки о России вредят украинцам

В российском интернет-пространстве продолжают множиться фейки, касающиеся действий военных РФ в ходе спецоперации на Украине. Однако россияне вносят свой вклад в борьбу с провокационными постами. С этой целью в России были созданы целые группы, основной задачей которых стало разоблачение фейков, рассказал политолог Павел Данилов.

Эксперт считает, что фейки о российских военных наносят вред мирным гражданам Украины.

"Украине это точно вредит. Людей нагло используют, путем манипуляций информацией и откровенного вранья. Из-за этого украинцы, не обладающие реальной картиной происходящего, принимают неверные решения, часто опасные для жизни", — говорит Данилов в беседе с ФАН.

Эксперт признал, что нередко публикация фейков выполняется с целью организации провокаций. В качестве примера он привёл трагедию, произошедшую в Краматорске 8 апреля, когда боевики обманом собрали мирных граждан в одном месте и ударили по нему "Точкой У".