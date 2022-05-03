Олег Тиньков назвал трусами олигархов РФ: "Не хочу умирать подонком"

Продавший за "копейки" "Тинькофф Банк" Олег Тиньков сказал прощальные слова в адрес России.

Бизнесмен заявил, что от всей этой ситуации будет плохо прежде всего самой России.

"Прощай Тинькофф Банк, прощай Россия. У меня не осталось ничего в России. И это плохо, для России”, — заявил предприниматель.

Тиньков в своей прощальной речи сказал, что РФ "скатилась в архаику, патернализм и холуйство”. Он пожаловался на то, что на него сыплются угрозы, что, по его мнению, свидетельствует о "расчеловечивании режима".

Тиньков объяснил, что не желает умирать "подонком". Он упрекнул оставшихся в России олигархов.

"Трусы, у вас одна жизнь и её нужно прожить как человек”, — сказал предприниматель, отметив, что верит в победу Украины.

Ранее Тиньков пожаловался на то, что Кремль вынудил его за бесценок продать 35% акций банка "Тинькофф" за "3% от реальной стоимости".