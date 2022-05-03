Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков покинул Россию с семьёй

Звезда 90-х Сергей Жуков уехал из Россию с женой и детьми.

Основатель группы "Руки вверх" Сергей Жуков отправился в Армению.

Певец не стал скрывать от подписчиков свою заграничную поездку.

"Добро пожаловать в Ереван", — сказал вокалист в одном из своих видео.

Исполнитель хита "Ну где же вы, девчонки?" не объяснил, что заставило его уехать из страны. Возможно, что речь идёт просто о кратковременном отпуске.

Для Жукова и его жены Регины Бурд столица Армении является дорогим сердцу городом, в котором они впервые встретились.

Сообщается, что Сергея Жукова заметили на митинге армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна. В протестной акции певец выступает лишь сторонним наблюдателем.

Ранее ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева отреагировала на новость о том, что она якобы тайно сбежала за рубеж "как Алла Пугачёва". Телеведущая сейчас отдыхает в Болгарии.