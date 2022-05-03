В Казахстане перенесли концерты Нурлана Сабурова: "Забанен даже на родине?"

Гастрольный тур комика из шоу "Что было дальше?" Нурлана Сабурова обернулся скандалом. Сначала концерты юмориста отменили в США, а теперь его не жалуют и на родине в Казахстане.

Сабуров должен был дать концерты в нескольких городах Казахстана, однако выступления перенесли на осень.

Комик объяснил, что его выступление под названием "Принципы" переносится "по независящим от него причинам".

Ранее юморист разгневал зрителей США, когда съязвил по поводу платья активистки, вымазанного красной краской. Сабуров пошутил, что у протестующей против спецоперации на Украине начались "месячные". После этого у Сабурова был отменён концерт в Чикаго, а позднее — в Израиле.

Ситуацию прокомментировала Ксения Собчак.

"Забанен даже на родине?" — написала журналистка.

Публика требовала от комика высказать своё мнение по поводу ситуации на Украине. Он же в ответ признался, что боится. После этих слов Сабурова раскритиковали и либералы, и патриоты.