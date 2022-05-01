Маргарита Симоньян разместила в своём микроблоге текст, обращённый к Филиппу Киркорову. За главу RT заступился журналист Антон Красовский.
Красовский не согласился с утверждением короля российской эстрады о том, что в обществе случился раскол. Он заверил, что в России все едины и монолитны.
"А ваши бывшие родственники, Филипп, с*** этому обществу прямо в рот. Не знаю, может вашим так нравится. Есть разные сексуальные извращения. Но русскому народу как-то не по себе", — выразил своё мнение Красовский.
Он подколол певца за танец на инвалидной коляске с лилипутами "в то время, когда наши пацаны гибнут под Краматой и Волновахой".
Журналист объяснил Киркорову, что Маргарита Симоньян "сдерживают русский народ от конкретных и, возможно, неправомерных действий".
Ранее Филипп Бедросович отчитал Симоньян за очернение Максима Галкина и Аллы Пугачёвой.
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