Собчак восхитила смелость Киркорова: "Максима несправедливо мочат"

Ксения Собчак похвалила Филиппа Киркорова, который встал горой за Аллу Пугачёву и Максима Галкина. Певец обрушился с критикой на Маргариту Симоньян.

Собчак объяснила, что не обсуждала с королём российской эстрады политику, так как споры о политике приводят к ссорам.

Журналистка призналась, что её обрадовало видео Киркорова, в котором он критикует Симоньян.

"Спасибо тебе за него, за эту жёсткость. За прямоту, за искренность, за то, что назвал вещи своими именами и встал за своих. За защиту Максима, которого совершенно несправедливо мочат за его позицию и отъезд… Спасибо, что сказал об этом вслух", — написала Ксения в своё микроблоге.

Ранее Киркоров отчитал главу RT Маргариту Симоньян за то, что та позволила себе публично очернить Аллу Пугачёву и Максима Галкина.