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Автор Елена Былкина

Симоньян ответила на нападки посла США: "Перестаньте читать русским лекции"

Общество

Посол США в России Майкл Макфол обратился к Маргарите Симоньян с советом. Глава RT объяснила дипломату, почему он не прав.

Симоньян ответила на нападки посла США: "Перестаньте читать русским лекции"

Американский учёный-политолог, дипломат, профессор Стэнфордского университета, посол США в Российской Федерации Майкл Макфол порекомендовал Симоньян не пугать русских ядерной войной.

"Это действительно нехороший способ обращаться со своими зрителями. Убедите их, что ядерной войны никогда не будет, потому что от ядерной войны проиграют все. Это называется MAD — гарантированное взаимное уничтожение — не просто так", — отметил Макфол.

Симоньян ответила американскому политологу.

"Пожалуйста, перестаньте читать русским лекции о том, что обсуждать с другими русскими. Во-первых, ты не понимаешь ни слова из того, что я говорю. Ты нас не понимаешь и никогда не понимал", — заявила телеведущая.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что Россия не остановится, поэтому всё закончится Третьей мировой войной с применением ядерного оружия.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы маргарита симоньян
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