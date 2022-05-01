Дмитрий Певцов рассказал о создании зоопарка с людьми в клетках

Актёр и депутат Госдумы Дмитрий Певцов напомнил, что Европа — это родина самых чудовищных планетарных преступлений.

Певцов уверен, что нужно зафиксировать в специальном каталоге все промахи европейцев.

"Есть тема: создать каталог преступлений против человечества, совершенных странами, талантливо убедившими весь мир в том, что они за все хорошее и против всего плохого", — написал актёр в своём микроблоге.

Он рассказал, что до 1958 года в Европе практиковалось создание человеческих зоопарков, целью которых было подтвердить теорию Дарвина.

Ранее Дмитрий Певцов обнаружил закладку в своём доме.