Актёр и депутат Госдумы Дмитрий Певцов напомнил, что Европа — это родина самых чудовищных планетарных преступлений.
Певцов уверен, что нужно зафиксировать в специальном каталоге все промахи европейцев.
"Есть тема: создать каталог преступлений против человечества, совершенных странами, талантливо убедившими весь мир в том, что они за все хорошее и против всего плохого", — написал актёр в своём микроблоге.
Он рассказал, что до 1958 года в Европе практиковалось создание человеческих зоопарков, целью которых было подтвердить теорию Дарвина.
Ранее Дмитрий Певцов обнаружил закладку в своём доме.
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