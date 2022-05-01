Депутат Госдумы Артём Бичаев запустил в своём Telegram-канале голосование, в котором предложил подписчикам выбрать один из четырёх способов, которые помогут жителям Германии сэкономить на фоне подорожания энергоресурсов. В частности парламентарий предложил немцам "пить из лужи".
"Давайте, поможем немцам сэкономить", — написал Бичаев.
Помимо варианта с лужей он выставил на голосование пункты "обтираться песком", "спать в куртках" и "есть через день".
Депутат таким образом отреагировал на публикацию издания RedaktionsNetzwerk Deutschland, в которой рассматривались различные варианты экономии, к которым могут прибегнуть жители Германии на фоне дорожающих энергоресурсов. В частности немцам предлагалось использовать дождевую воду, использовать воду несколько раз, реже смывать воду в туалете.
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