В Госдуме предложили немцам четыре способа экономии воды: "Пить из лужи"

Депутат Госдумы Артём Бичаев запустил в своём Telegram-канале голосование, в котором предложил подписчикам выбрать один из четырёх способов, которые помогут жителям Германии сэкономить на фоне подорожания энергоресурсов. В частности парламентарий предложил немцам "пить из лужи".

"Давайте, поможем немцам сэкономить", — написал Бичаев.

Помимо варианта с лужей он выставил на голосование пункты "обтираться песком", "спать в куртках" и "есть через день".

Депутат таким образом отреагировал на публикацию издания RedaktionsNetzwerk Deutschland, в которой рассматривались различные варианты экономии, к которым могут прибегнуть жители Германии на фоне дорожающих энергоресурсов. В частности немцам предлагалось использовать дождевую воду, использовать воду несколько раз, реже смывать воду в туалете.