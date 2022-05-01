В России на 20% подешевели iPhone

Стоимость смартфонов iPhone 13 в России за месяц снизилась в среднем на 20%. Об этом свидетельствуют данные сервиса сравнения цен Price.

Так, к середине марта цены на iPhone в российских онлйан-магазинах выросли почти на треть. Тогда iPhone 13 с памятью 128 гигабайт стоил около 96 тыс. рублей, такой же iPhone 13 Pro — почти 126 тыс. рублей, iPhone.

Однако сегодня тот же iPhone 13 можно приобрести за 77 тыс. рублей, а версию Pro — за 105 тыс. рублей. Цены варьируются в зависимости от конкретного онлайн-магазина.

Стоимость iPhone в России резко выросла после решения компании Apple о приостановке поставок своей продукции и повышения курса доллара по отношению к рублю. К концу апреля российская валюта отыграла падение, укрепившись до уровня чуть более 71 рубля за доллар.