Россия приостановила упрощённую выдачу виз европейцам

Российские власти отменили действие упрощённой процедуры выдачи виз гражданам стран Евросоюза. Соответствующий закон пописал президент РФ Владимир Путин.

"Приостановить действие положений Соглашения между Россией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам РФ и Евросоюза от 25 мая 2006 года", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Действие нового закона распространяется на граждан стран ЕС, а также Швейцарии, Дании, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна. Речь идёт о дипломатах, министрах, депутатах, судьях, членах официальных делегаций и журналистах из этих стран.