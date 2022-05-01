Российские власти отменили действие упрощённой процедуры выдачи виз гражданам стран Евросоюза. Соответствующий закон пописал президент РФ Владимир Путин.
"Приостановить действие положений Соглашения между Россией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам РФ и Евросоюза от 25 мая 2006 года", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Действие нового закона распространяется на граждан стран ЕС, а также Швейцарии, Дании, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна. Речь идёт о дипломатах, министрах, депутатах, судьях, членах официальных делегаций и журналистах из этих стран.
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