Украинский военный рассказал о 90 отправленных на гибель сослуживцах

Сдавшийся российской армии украинский военнослужащий рассказал, как его командиры бросили на верную гибель 90 подчинённых. Видеообращение военного опубликовало Минобороны РФ.

"В моём командовании 90 человек просто на мясо пустили, нет больше их", — сказал сдавшийся украинец.

Также он подтвердил, что российские военные обращаются с ним хорошо, он получает всю необходимую медицинскую помощь. Обращаясь к своим родственникам, украинский военнослужащий пообещал, что вскоре вернётся домой.