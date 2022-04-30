Панин рассказал о драке Кеосаяна с Балановым: "Избил Лёшу"

Алексей Панин раскритиковал режиссёра Тиграна Кеосаяна.

Звезда фильма "Жмурки" считает неправильным использовать высказывания покойного Сергея Бодрова в целях пропаганды.

"Российская пропаганда любит в последнее время приплетать приплетать Серёжу Бодрова, вытаскивая вырванные из контекста куски его интервью о войне совершенно невпопад и всё это связывать с Украиной. Это неправда", — выразил своё мнение актёр.

Он опубликовал кадры, в которых пытался задеть режиссёра Тиграна Кеосаяна, однако подписчики раскритиковали его, увидев в этом признаки национальной нетерпимости.

Панин уверил, что не делит людей по национальному признаку, однако признался, что недолюбливает супруга Маргариты Симоньян Тиграна Кеосаяна.

Он вспомнил о конфликте Кеосаяна с режиссёром Алексеем Балабановым.

"Я не знаю, какое мнение сейчас бы высказывал Балабанов. На одном Кинотавре, это так особо публично не афишировалось, Кеасоян устроил драку и избил Лёшу", — рассказал артист.

Ранее Панин обратился к Максиму Галкину после того, как на шоумена обрушилась Маргарита Симоньян в эфире ТВ. Панин похвалил Галкина за его позицию.