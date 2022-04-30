Алексей Панин раскритиковал режиссёра Тиграна Кеосаяна.
Звезда фильма "Жмурки" считает неправильным использовать высказывания покойного Сергея Бодрова в целях пропаганды.
"Российская пропаганда любит в последнее время приплетать приплетать Серёжу Бодрова, вытаскивая вырванные из контекста куски его интервью о войне совершенно невпопад и всё это связывать с Украиной. Это неправда", — выразил своё мнение актёр.
Он опубликовал кадры, в которых пытался задеть режиссёра Тиграна Кеосаяна, однако подписчики раскритиковали его, увидев в этом признаки национальной нетерпимости.
Панин уверил, что не делит людей по национальному признаку, однако признался, что недолюбливает супруга Маргариты Симоньян Тиграна Кеосаяна.
Он вспомнил о конфликте Кеосаяна с режиссёром Алексеем Балабановым.
"Я не знаю, какое мнение сейчас бы высказывал Балабанов. На одном Кинотавре, это так особо публично не афишировалось, Кеасоян устроил драку и избил Лёшу", — рассказал артист.
Ранее Панин обратился к Максиму Галкину после того, как на шоумена обрушилась Маргарита Симоньян в эфире ТВ. Панин похвалил Галкина за его позицию.
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Самыми распространенными странами, куда уехали российские знаменитости, стали Израиль, Испания, Латвия и Эстония.