Выяснилось, куда "пропал" миллиард рублей из фонда Чулпан Хаматовой

Чулпан Хаматову обвинили в выведении миллиарда рублей из благотворительного фонда "Подари жизнь". Выяснилось, откуда у фонда появилась дебиторская задолженность.

Актрис Чулпан Хаматова после начала спецоперации на Украине переехала жить в Латвию. Она выступила с антивоенными заявлениями, чем навлекла на себя гнев российских патриотов.

Звезду театра "Современник" обвинили в корысти. Появилась информация о том, что в фонде "Подари жизнь" появилась финансовая "дыра" на миллиард рублей. Сообщалось, что кто-то якобы присвоил себе эти средства.

Директор фонда Екатерина Шергова объяснила, что дебиторской задолженности — это средства на оборудование отделения трансплантации в детской больнице, а также на постройку пансионата для родителей, чьи дети лечатся от онкологических заболеваний. Как только данные работы подойдут к концу, задолженность обнулится.

Ранее глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила признавать иноагентами звёзд за критику России. Статус иноагента могут получить Максим Галкин, Чулпан Хаматова и Татьяна Лазарева.