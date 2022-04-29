Один из участников спецоперации на Украине Сергей Беседа пришёл проводить в последний путь начальника аналитического управления КГБ СССР.
Слухи о том, что Сергей Беседа якобы был арестован за хищение денег, выделенных на подрывную работу в Украине, опровергло издание RTVI.
Он произнёс речь во время церемонии прощания с ветераном разведки Николаем Леоновым, который занимал должность бывшего начальника аналитического управления КГБ СССР.
На похоронах Беседу представили как действующего руководителя службы оперативной информации и международных связей ФСБ России.
В апреле 2022 года появились слухи о том, что Сергея Беседу перевели в СИЗО Лефортово.
Ксения Собчак сравнила подобные домыслы со слухами об аресте бывшего советника Владимира Путина Владислава Суркова.
"А вот и ещё один слух развеялся, как про Суркова, из одной коробочки", — написала журналистка.
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