Генерала Сергея Беседу заметили на похоронах ветерана разведки

Один из участников спецоперации на Украине Сергей Беседа пришёл проводить в последний путь начальника аналитического управления КГБ СССР.

Слухи о том, что Сергей Беседа якобы был арестован за хищение денег, выделенных на подрывную работу в Украине, опровергло издание RTVI.

Он произнёс речь во время церемонии прощания с ветераном разведки Николаем Леоновым, который занимал должность бывшего начальника аналитического управления КГБ СССР.

На похоронах Беседу представили как действующего руководителя службы оперативной информации и международных связей ФСБ России.

В апреле 2022 года появились слухи о том, что Сергея Беседу перевели в СИЗО Лефортово.

Ксения Собчак сравнила подобные домыслы со слухами об аресте бывшего советника Владимира Путина Владислава Суркова.

"А вот и ещё один слух развеялся, как про Суркова, из одной коробочки", — написала журналистка.