Недавно назначенные пророссийские власти Херсонской области поделились новостями о планах региона.
Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов объяснил, что информации о проведении референдума в области нет.
"Была попытка собрать в городе Херсоне многочисленный митинг против так называемого референдума, который украинские власти и придумывали", — рассказал Стремоусов.
Стало известно, что в области начнут работать российский "Международный расчётный банк" и банк, зарегистрированный в Южной Осетии". В области планируют использовать русский и украинский языки.
Стремоусов отметил, что на 9 мая украинские военные могут устроить провокации, но это не помешает людям отпраздновать День Победы.
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