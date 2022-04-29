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Автор Елена Былкина

Власти Херсонской области о референдуме: "Была попытка собрать митинг"

Общество

Недавно назначенные пророссийские власти Херсонской области поделились новостями о планах региона.

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов объяснил, что информации о проведении референдума в области нет.

"Была попытка собрать в городе Херсоне многочисленный митинг против так называемого референдума, который украинские власти и придумывали", — рассказал Стремоусов.

Стало известно, что в области начнут работать российский "Международный расчётный банк" и банк, зарегистрированный в Южной Осетии". В области планируют использовать русский и украинский языки.

Стремоусов отметил, что на 9 мая украинские военные могут устроить провокации, но это не помешает людям отпраздновать День Победы.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
херсонская область
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