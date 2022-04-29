EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Галкина могут признать иноагентом за нападки на Россию

Общество

В Госдуме предложили признавать иноагентами звёзд за критику страны и власти. Статус иноагента могут получить Максим Галкин, Чулпан Хаматова и Татьяна Лазарева.

Галкина могут признать иноагентом за нападки на Россию

После начало спецоперации на Украине российский шоу-бизнес раскололся на два лагеря. Кто-то поддерживает действия российский власти, а кто-то выступает с резкой критикой ситуации на Украине. Неодобрение высказывают, как правило, знаменитости, находящиеся за границей.

Особенно разгневать патриотов успели Максим Галкин, Татьяна Лазарева и Чулпан Хаматова.

Глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила признавать иноагентами звёзд за критику России. В первую очередь такой статус будут присваивать людям, имеющим двойное гражданство и проживающим за рубежом. Эту инициативу обсуждают на самом высоком уровне.

Идею Ямпольской поддержала актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко.

"Я бы предложила не причислять к иноагентам всех, кто за рубежом, а только тех, кто выступает против России. И, конечно, запретить им выступать в России и на радиоканалах, вещающих на Россию", — говорит звезда фильма "А зори здесь тихие".

Ранее депутат Сергей Бурлаков попросил уехавших из РФ звёзд "не делать из себя политологов".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы максим галкин елена драпеко чулпан хаматова
Новости
Депутат Рады Парасюк признался, что укронацисты гибнут тысячами
Литовкин указал, что КНР заберёт аграрную Украину за долги
Киев пытается восстановить разрушенный ракетным ударом мост в посёлке Затока
Волочкова уверена, что сможет заменить Галкина
Мать семейства из "Азовстали" очень похожа на известную украинскую снайпершу
Депутат Ананских: Чехия не намерена оплачивать украденный российский газ
Михеев: отрицать вероятность нанесения ядерного удара по США контрпродуктивно
Власти Херсонской области о референдуме: "Была попытка собрать митинг"
Эксперт Ордов: консолидация банков не скажется радикально на экономике РФ
Пленный наёмник из Британии не советует ехать воевать на Украину
Популярное
Мир. Новости мира
Нарышкин: Польша готовит планы по воссоединению с Западной Украиной

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.

Нарышкин: Польша готовит планы по воссоединению с Западной Украиной
Американские наёмники попали под артиллерийский удар ВС РФ к югу от Лисичанска
Силовые структуры
Американские наёмники попали под артиллерийский удар ВС РФ к югу от Лисичанска
Мир. Новости мира
Десантники из 79-й бригады ВСУ пожаловались на бросивших их умирать командиров
Общество
Группа "Би-2" отменила концерт в Омске из-за баннера "Zа Президента"
Любовь Степушова Польша получила исторический шанс на воссоединение с Волынью и Галичиной Любовь Степушова Ирина Шлионская Назойливые звонки могут довести "до белого каления" Ирина Шлионская Усам Оздемиров Санкции газу не помеха: ЕС придётся уступить "Газпрому" Усам Оздемиров
Шоу-бизнес
Сбежавшие из России звёзды шоу-бизнеса пожаловались на жизнь за рубежом
Силовые структуры
Использование ТОС в районе Авдеевки уничтожает укреплённые позиции ВСУ
Daily Express: США, ФРГ и Британия могут развязать Третью мировую войну
Мир. Новости мира
Daily Express: США, ФРГ и Британия могут развязать Третью мировую войну
Последние материалы
Депутат Рады Парасюк признался, что укронацисты гибнут тысячами
Литовкин указал, что КНР заберёт аграрную Украину за долги
Киев пытается восстановить разрушенный ракетным ударом мост в посёлке Затока
Волочкова уверена, что сможет заменить Галкина
Мать семейства из "Азовстали" очень похожа на известную украинскую снайпершу
Депутат Ананских: Чехия не намерена оплачивать украденный российский газ
Михеев: отрицать вероятность нанесения ядерного удара по США контрпродуктивно
Власти Херсонской области о референдуме: "Была попытка собрать митинг"
Эксперт Ордов: консолидация банков не скажется радикально на экономике РФ
Пленный наёмник из Британии не советует ехать воевать на Украину
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников