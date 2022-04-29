Галкина могут признать иноагентом за нападки на Россию

В Госдуме предложили признавать иноагентами звёзд за критику страны и власти. Статус иноагента могут получить Максим Галкин, Чулпан Хаматова и Татьяна Лазарева.

После начало спецоперации на Украине российский шоу-бизнес раскололся на два лагеря. Кто-то поддерживает действия российский власти, а кто-то выступает с резкой критикой ситуации на Украине. Неодобрение высказывают, как правило, знаменитости, находящиеся за границей.

Особенно разгневать патриотов успели Максим Галкин, Татьяна Лазарева и Чулпан Хаматова.

Глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила признавать иноагентами звёзд за критику России. В первую очередь такой статус будут присваивать людям, имеющим двойное гражданство и проживающим за рубежом. Эту инициативу обсуждают на самом высоком уровне.

Идею Ямпольской поддержала актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко.

"Я бы предложила не причислять к иноагентам всех, кто за рубежом, а только тех, кто выступает против России. И, конечно, запретить им выступать в России и на радиоканалах, вещающих на Россию", — говорит звезда фильма "А зори здесь тихие".

Ранее депутат Сергей Бурлаков попросил уехавших из РФ звёзд "не делать из себя политологов".