Рынска о конфликте Соловьёва с деятелями Екатеринбурга: "Вот и раскол элит"

Светская обозревательница Божена Рынска высказалась о противостоянии видных деятелей Екатеринбурга с Владимиром Соловьёвым.

Знаток светской жизни оценила лексику двух противоборствующих сторон.

Если губернатор Екатеринбурга Евгений Куйвашев весьма вежливо объяснил телеведущему, что не стоит нападать на жителей преуспевающего региона РФ, то музыкант Александр Новиков подстроился под манеру общения Владимира Соловьёва.

Он объяснил, что в Уралмаше резко ответили бы на критику Екатеринбурга.

Рынска опубликовала особенно яркие выражения конфликтующих сторон.

— Ты чо, мне стрелку забиваешь? — Фильтруй хрюканину и закуси своё поганое жало. Вот наконец-то и раскол элит, — написала светская обозревательница.

Обращение к телеведущему Владимиру Соловьёву барда Александра Новикова получилось довольно резким.