"Би-2" об отказе выступать под баннером с буквой Z: "Сцена закрыла плакат"

Музыканты из группа "Би-2" рассказали, почему отменили концерт в Омске под баннером с буквой Z.

Группа "Би-2" отказалась выступать в Омске на концертной площадке, которую украшала надпись "Zа Президента".

Рок-звёзды уверили, что их творчество находится вне политики. Они объяснили, что частью их сценографии всегда выступает чёрный "кабинет" вокруг сцены, однако в этот раз задумку их шоу нарушили.

"Подобную конструкцию мы строим на всех наших концертах. Изначально согласовав любые изменения внешнего вида зала на нашем концерте, прямо перед началом шоу администрация площадки внезапно вызвала автокран и начала разбирать наши декорации, потому что сцена закрыла плакат с предыдущего мероприятия", — рассказали музыканты.

Артистов не устроило то, что администрация не позволила восстановить их декорации и заблокировала выходы.

Ранее стало известно, что группа "Би-2" отстранила от работы своего постановщика.