Пользователи "Одноклассников" увидят цветение сибирской сакуры

Социальная сеть "Одноклассники" и Федеральное агентство по туризму разработали дистанционные экскурсии. Пользователи смогут увидеть Алтайский край, Владивосток, Москву и Нижний Новгород. Вместе с этим в ОК традиционно появились специальные рамки для фото аккаунта. Ещё соцсеть и проект "Москва глазами инженера" запустили квиз и рассказали о важных достопримечательностях.

В сообществе Ростуризма в "Одноклассниках" с четвёртого по шестое мая экскурсоводы покажут красивые места на территории нашей страны. Например, можно будет понаблюдать за цветением сибирской сакурой.

Если пользователи пройдут интерактивную игру "Как ты знаешь российские города", они узнают новые факты о нашей стране. Участникам подарят значок на фото профиля. Ещё в ОК с пятницы, 29 апреля, можно выбрать рамку с забавным статусом.

"Сладок, как тульский пряник, горяч, как тульский самовар", — написали создатели проекта "Мир глазами инженера".

Седьмого апреля "Одноклассники" запустили гастрономическое тревел-шоу "Можно! с Можаевым". Журналист Яков Можаев рассказал о немейнстримных маршрутах Урала.