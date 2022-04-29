Доктор Эдигер: штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств оправданы

Всемирную организацию здравоохранения сейчас надо рассматривать как один из инструментов давления на Россию. Рекомендации ВОЗ относительно закупки РФ лекарств и медикаментов могут иметь политический характер. Такое мнение высказал клинический фармаколог и врач Александр Эдигер.

Специалист заметил в интервью с Общественной Службой Новостей, что в нынешних условиях ВОЗ нельзя расценивать как дружественную нам. Поэтому решение Госдумы о введении штрафов за ввоз препаратов, незарегистрированных в РФ, оправдано. Закупки должны проводиться после резолюции Минздрава.

По словам собеседника издания, ВОЗ давит на производителей фармацевтических и медицинских товаров с целью изменения в худшую сторону спектра продукции, поставляемой в Россию.

Рекомендации ВОЗ разные для каждой страны, и могут быть неполезными для России. Следование им может неоправданно увеличить расходы на закупки препаратов. Поэтому инициатива Госдумы абсолютно резонна, заключил Эдигер.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой ввести административную ответственность за ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов, разрешенных ВОЗ.