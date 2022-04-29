Всемирную организацию здравоохранения сейчас надо рассматривать как один из инструментов давления на Россию. Рекомендации ВОЗ относительно закупки РФ лекарств и медикаментов могут иметь политический характер. Такое мнение высказал клинический фармаколог и врач Александр Эдигер.
Специалист заметил в интервью с Общественной Службой Новостей, что в нынешних условиях ВОЗ нельзя расценивать как дружественную нам. Поэтому решение Госдумы о введении штрафов за ввоз препаратов, незарегистрированных в РФ, оправдано. Закупки должны проводиться после резолюции Минздрава.
По словам собеседника издания, ВОЗ давит на производителей фармацевтических и медицинских товаров с целью изменения в худшую сторону спектра продукции, поставляемой в Россию.
Рекомендации ВОЗ разные для каждой страны, и могут быть неполезными для России. Следование им может неоправданно увеличить расходы на закупки препаратов. Поэтому инициатива Госдумы абсолютно резонна, заключил Эдигер.
Ранее в Госдуме выступили с инициативой ввести административную ответственность за ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов, разрешенных ВОЗ.
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