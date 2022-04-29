Жители обстрелянной Нехотеевки сочувствуют Донбассу: "Восемь лет они жили там"

Жители российского населённого пункта Нехотеевка, расположенного вблизи с украинской границей, принесли свои сочувствия людям Донбасса, которые жили восемь лет под бомбёжками бойцов ВСУ.

"Восемь лет они жили там. Это жутко. Посмотреть: всю жизнь они жили, какое там жилье у них — хорошее, плохое… И вдруг", — цитирует слова жительницы села РИА Новости.

В свою очередь, супруг женщины вспомнил слова свата соседки, проживающего в городе Славянск, спрашивали: "Как там?", на что мужчина ответил: "А как, туда летит, оттуда летит. Так и живем".

Ранее жителей сёл Нехотеевка, Журавлевка и Головчино подверглись обстрелам со стороны украинских военных, в результате чего были повреждены дома, несколько человек получили ранения.