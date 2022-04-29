Baza: подростку грозит уголовное дело за антивоенный пикет рядом с храмом

Подросток Михаил Шеховцев организовал антивоенный пикет на фоне Храма Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщили российские журналисты.

По информации Baza, 17-летний парень около храма продемонстрировал плакат с надписью "… (нет. — Прим. ред.) войне". Правоохранители, которые увидели протестную активность Шеховцева, обвинили его не только в дискредитации ВС РФ, но и в нарушении права на свободу вероисповедания, сообщили в СМИ.

Как заявили журналисты, активиста задержали. Полицейские заподозрили его в воспрепятствовании религиозной деятельности. В данный момент уголовное дело не завели, однако началась проверка обстоятельств произошедшего.

Ранее руководитель Красносельского округа Москвы Елена Котёночкина и депутат Алексей Горинов стали фигурантами дела о дискредитации российской армии. Чиновники раскритиковали военную спецоперацию РФ по принуждению к миру на Украине.