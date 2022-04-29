Партнёр адвокатского бюро "Чернышов, Лукоянов и партнёры" Константин Лукоянов заявил о подаче коллективного иска в Пресненский суд в отношении американской корпорации Apple. Российские клиенты IT-гиганта возмутились, что компания отменила работу сервиса Apple Pay.
"29 апреля наше бюро, представляющее интересы российских пользователей, подало в Пресненский районный суд Москвы групповой иск к компании Apple", — сообщил Лукоянов, слова которого передаёт ТАСС.
Как подчеркнул Лукоянов, руководство Apple ограничило доступ к услуге в России без причины. В данный момент пользователи потребовали от корпорации 90 миллионов рублей, отметил собеседник издания.
Ранее Лукоянов заявлял о подаче коллективного иска к онлайн-платформе Netflix со стороны 20 москвичей. Они решили получить от компании 60 миллионов рублей.
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