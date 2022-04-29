Росавиация продлила режим ограничения полётов в ряд аэропортов РФ

Временный запрет на полёты в ряд аэропортов юга и центральной части РФ продлён до 7 мая. Об этом сообщает Росавиация.

"Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлен до 07 мая 2022 года 03:45 по московскому времени", — говорится в сообщении ведомства.

Ограничения касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Работа остальных российских аэропортов осуществляется в штатном режиме.

Из-за приостановки полётов в ряд городов авиакомпаниям рекомендовано перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

"Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний", — отмечается в сообщении.

Полёты некоторые российские аэропорты приостановлены с 24 февраля из-за начала спецоперации на Украине. Посадка гражданских самолётов в этих аэропортах признана небезопасной.