Кашин: Россия дала Китаю важный козырь против США — биолаборатории на Украине

Жители Китая были шокированы тем, что российские войска в ходе спецоперации на Украине обнаружили американские биолаборатории. По словам директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василия Кашина, после начала пандемии коронавирусной инфекции в Пекине предположили, что вирус в Ухань завезли именно военные США, которые принимали участие в международных соревнованиях в конце 2019 года. После обнаружения американских биолабораторий на Украине китайцы снова начали обсуждать эту тему.

Сейчас США намерены создать биолабораторию для изучения особо опасных патогенов на базе Национального центра изучения зоонозных инфекций в Улан-Баторе. Кашин предполагает, что это за основу могут быть взяты те лаборатории, которые закрылись на территории Украины.

Эксперт убеждён, что нахождение американских биолабораторий сыграло в пользу Китая. Теперь Пекин сможет развить версию того, что вирус действительно имеет искусственное происхождение со стороны Вашингтона, передаёт газета ВЗГЛЯД.