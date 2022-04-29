Блогер Карелин удивился поведению украинских беженцев в Европе: нет логики

То, как ведут себя беженцы с Украины в Европе, и не только там, но и в других странах, вызывает удивление, а порой и возмущение у местного населения. Украинцы требуют, чтобы с ними разговаривали на мове, бесплатно предоставляли гостиницы или квартиры, платили пособия от ЕС, устраивают войну с памятниками советским солдатам, скандалят в кафе, митингуют, валяются на асфальте и так далее.

Совершенно непонятно, какой импульс они хотят послать своим поведением и зачем они это делают. Такое мнение высказал популярный российский блогер Павел Карелин.

На самом деле, если вас приютили, дали жильё, то нужно говорить "спасибо", а там проходят какие-то нападки, митинги, заметил он.

"Такое впечатление, что они раскачивают ситуацию по какому-то дикому сценарию. Зачем вести себя таким образом, чтобы тебя потом ненавидели? Где логика?" — порассуждал блогер.

Он добавил, что обычному человеку сейчас очень трудно понять смысл происходящих глобальных событий и разобраться во всём.

"Кажется, что вся эта ситуация заворачивается таким образом, чтобы мы психически себя сломали в логических цепочках. И мы себя ломаем. Вообще невозможно понять, что происходит в мире. Странные события…" — заключил блогер.

Ранее в Армении на акции протеста возмутились поведением беженцев с Украины и призвали их уважать местные традиции.