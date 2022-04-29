Преступникам из ВСУ не скрыться: осудят и "водителей", и "поваров", и "писарей"

Солдатам ВСУ пора понять, что бесполезно в плену объявлять себя водителями, поварами и писарями. Все виновные в преступлениях будут осуждены, уверен Андрей Медведев.

Накануне стало известно, что военнопленные ВСУ в количестве более 100 человек обвиняются в преступлениях против мирных граждан Донбасса и предстанут перед судом.

"Более ста водителей, поваров, писарей и медиков, надо понимать. Других-то в ВСУ нет, судя по рассказам пленных", — отметил вице-спикер Московской городской Думы и журналист ВГТРК Андрей Медведев.

Эти люди пытались убедить следователей Следственного Комитета, что оказались на фронте случайно, были завербованы насильно, а о происхождении собственных татуировок даже не догадываются. Их усилия пропали даром, и за свои действия придётся отвечать, заверил журналист.

Долгое время некоторые россияне удивлялись наличию российских следственных органов в Донбассе. Все эти годы казалось, что следователи занимаются ерундой, тщательно фиксируя всё происходящее.

"Ну вот, собственно, собранный за 8 лет материал и пошёл в ход. И уже многие не смеются. Потому что сядут они, и плотно сядут", — считает Медведев.

Он уточнил, что некоторые останутся за решёткой на всю оставшуюся жизнь.