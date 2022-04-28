Бывшего министра регионального развития РФ Игоря Албина шокировали слова Маргариты Симоньян о том, что Третья мировая война неизбежна. Он призвал Владимира Путина "остановить сволочей".
Албин обратился к президенту РФ Владимиру Путину.
"Твари и пропаг****ы будут гореть в аду! Владимир Владимирович, они многократно вас обманули! Речь о наших детях и внуках! И о ваших тоже! Остановите этих сволочей!", — призывает бывший министр.
Его напугали заявления RT Маргариты Симоньян, которая заявила, что Россия "не сложит лапки", поэтому следует ждать ядерного удара.
"В ядерной войне победителей не будет!", — предупредил Албин.
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