Экс-министр РФ Албин в ярости от слов Симоньян о ядерном ударе: "Гореть в аду!"

Бывшего министра регионального развития РФ Игоря Албина шокировали слова Маргариты Симоньян о том, что Третья мировая война неизбежна. Он призвал Владимира Путина "остановить сволочей".

Албин обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

"Твари и пропаг****ы будут гореть в аду! Владимир Владимирович, они многократно вас обманули! Речь о наших детях и внуках! И о ваших тоже! Остановите этих сволочей!", — призывает бывший министр.

Его напугали заявления RT Маргариты Симоньян, которая заявила, что Россия "не сложит лапки", поэтому следует ждать ядерного удара.

"В ядерной войне победителей не будет!", — предупредил Албин.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рекомендовал Владимиру Соловьёву пока не появляться в Екатеринбурге. Жителям Урала не понравились слова телеведущего про "мерзотную либероту".