Сенатор Ковидити призвала "пролечить" серьёзно больную Украину

Член Совфеда от республики Крым Ольга Ковидити предложила признать, что Украина, зомбированная Западом, сегодня тяжело больна, и нуждается в срочном оперативном вмешательстве.

Такими словами Ковидити оценила сообщение о переименовании улицы Льва Толстого в Киеве в улицу полка "Азов"*. Сенатор уверена, что киевский режим, пытаясь уничтожить всё русское на Украине, своими руками разрушают страну.

"Выход есть, и он один. Мы должны понимать, что Украина — это братское нам государство, поэтому ему следует помогать. Как это делать? Лечить. Сейчас Украина серьезно больна, а потому сперва нужно ее "прокапать", затем оперировать, потом реабилитировать. Когда человек хворает, и особенно если у него такой же жар, как ныне у Киева, то не всегда осознает необходимость в оперативном вмешательстве. Вот сегодня это — наша специальная военная операция", — сказала Ковитиди в беседе с ФАН.

Сенатор уверена, что переименование улиц и запрет всего русского на Украине — это симптомы той тяжёлой болезни, которая её мучает. Она считает, что после "лечения" украинцы вновь станут прежними — простыми и серьёзными, весёлыми и великими, которых помнят россияне.

"Мы увидим подлинную душу украинцев, которым по плечу куда более масштабные задачи, нежели мытье европейских туалетов. Аминь", — заключила сенатор.

* - Организация, признанная террористической и/или экстремистской и запрещённая на территории РФ.

