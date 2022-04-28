В Ростове-на-Дону проведут капремонт бомбоубежища 1908 года постройки

"Ростовская транспортная компания" ищет подрядчика для капитального обновления бомбоубежища, которому больше века.

Согласно информации сайта Госзакупок, начальная цена на проведение работ составляет 355 276 рублей. Закончить ремонт планируют до 1 сентября 2022 года.

Убежище расположено в троллейбусном депо на улице Малиновского. Согласно документам, убежище, рассчитанное на 300 человек, построили в 1908 году. Сейчас помещение с железобетонным фундаментом используется как склад.

Подрядчик должен восстановить герметичность здания, сделать новую вентиляцию, обеспечить водоснабжение, отремонтировать канализацию, обеспечить помещение энергией и связью.

Ранее в Сети распространили карты бомбоубежищ Москвы и Петербурга.