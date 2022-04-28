"Ростовская транспортная компания" ищет подрядчика для капитального обновления бомбоубежища, которому больше века.
Согласно информации сайта Госзакупок, начальная цена на проведение работ составляет 355 276 рублей. Закончить ремонт планируют до 1 сентября 2022 года.
Убежище расположено в троллейбусном депо на улице Малиновского. Согласно документам, убежище, рассчитанное на 300 человек, построили в 1908 году. Сейчас помещение с железобетонным фундаментом используется как склад.
Подрядчик должен восстановить герметичность здания, сделать новую вентиляцию, обеспечить водоснабжение, отремонтировать канализацию, обеспечить помещение энергией и связью.
Ранее в Сети распространили карты бомбоубежищ Москвы и Петербурга.
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