Скончавшийся в 2010 году актёр Владислав Галкин "сыграл" в новых сериях сериала "Диверсант".
Звезда сериала "Дальнобойщики" снова действует в продолжения сериала "Диверсант", рассказывающем про деятельность разведчиков в Восточной Пруссии при подготовке к штурму Кенигсберга.
Оживить артиста удалось с помощью дипфейка (методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте). Покойному актёру досталась роль на восемь минут.
Ксения Собчак прокомментировала необычный киношный приём.
"Вот что значит трудоголик, ничто не преграда, ничто", — иронизирует журналистка.
Любимый в народе актёр ушёл из жизни более 10 лет назад при загадочных обстоятельствах в возрасте 38 лет. Отчим артиста Борис Галкин убеждён, что пасынка убили из-за денег.
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