Умершего Владислава Галкина "оживили" ради продолжения сериала "Диверсант"

Скончавшийся в 2010 году актёр Владислав Галкин "сыграл" в новых сериях сериала "Диверсант".

Звезда сериала "Дальнобойщики" снова действует в продолжения сериала "Диверсант", рассказывающем про деятельность разведчиков в Восточной Пруссии при подготовке к штурму Кенигсберга.

Оживить артиста удалось с помощью дипфейка (методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте). Покойному актёру досталась роль на восемь минут.

Ксения Собчак прокомментировала необычный киношный приём.

"Вот что значит трудоголик, ничто не преграда, ничто", — иронизирует журналистка.

Любимый в народе актёр ушёл из жизни более 10 лет назад при загадочных обстоятельствах в возрасте 38 лет. Отчим артиста Борис Галкин убеждён, что пасынка убили из-за денег.