Убытки "Макдональдса" от ухода из российского рынка оказались в 2,5 раза выше ожиданий.
Специалисты РБК, которые проанализировали отчёт компании, сообщают, что американская компания "Макдональдс" лишилась 127 миллионов долларов из-за приостановки работы ресторанов быстрого питания в России и Украине.
27 миллионов было потрачено на аренду и зарплату сотрудников. Ещё 100 миллионов убытков принесли нереализованные запасы.
Руководство компании изначально предполагало, что после закрытия ресторанов компания будет терять 50 миллионов долларов каждый месяц.
Ранее москвичи решили, что "Макдональдс" в центре Москвы подготовили к открытию. На эти мысли жителей столицы навело то, что помещение, где недавно располагалось кафе общественного питания, активно приводят в порядок.
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