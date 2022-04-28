"Макдональдс" потерял 127 млн долларов из-за ухода из России

Убытки "Макдональдса" от ухода из российского рынка оказались в 2,5 раза выше ожиданий.

Специалисты РБК, которые проанализировали отчёт компании, сообщают, что американская компания "Макдональдс" лишилась 127 миллионов долларов из-за приостановки работы ресторанов быстрого питания в России и Украине.

27 миллионов было потрачено на аренду и зарплату сотрудников. Ещё 100 миллионов убытков принесли нереализованные запасы.

Руководство компании изначально предполагало, что после закрытия ресторанов компания будет терять 50 миллионов долларов каждый месяц.

Ранее москвичи решили, что "Макдональдс" в центре Москвы подготовили к открытию. На эти мысли жителей столицы навело то, что помещение, где недавно располагалось кафе общественного питания, активно приводят в порядок.